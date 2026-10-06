التعليم تصدر تنويها بشان الاستمارة الإلكترونية الخاصة بقناة القبول المركزي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "موعد غلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بقناة المركزي (العامة وخريجي مدارس المتميزين وكلية (الدارسين باللغة الإنكليزية) وذوي الشهداء) سيكون يوم الأربعاء الموافق 7 تشرين الأول 2026".ودعت الوزارة "الطلبة الناجحين في الدور الأول والثاني إلى الإسراع في استكمال متطلبات التقديم وتدقيق خياراتهم والتأكد من إرسال الاستمارة بشكل نهائي ضمن المدة المحددة".