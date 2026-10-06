النزاهـة تضبط سبعة متهمين بالرشـوة والاحتـيال في عدد من دوائر بغداد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تم تأليف فريق عملٍ من قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق ، قام بنصب كمينٍ مُحكمٍ، وإجراء المُراقبة الأصوليَّة، وتمكَّن من ضبط ثلاثةٍ من مُوظَّفي مُديريَّة الجنوبي وأحد الوسطاء؛ على خلفيَّة ضبطهم مُتلبّسين بتسلُّم مبلغ الرشوة؛ مقابل إتلاف الدعوى المُقامة ضدَّ أحد المُتجاوزين على شبكة نقل الطاقة الكهربائيَّة".وتابعت ان "الفريق الذي انتقل إلى إحدى مناطق العاصمة بغداد، قام بضبط مُوظَّفين اثنين في / ، إثر استلامهما مبلغاً مالياً رشوة؛ لقاء عدم فرض غرامةٍ ماليَّةٍ على مُخالفة التجاوز على الشبكة الوطنيَّة"، لافتة الى انها "تمكَّنت، بعد نصب كمينٍ من الاطاحة بشخص قام بالاحتيال على إحدى المُواطنات، وإيهامها بإنجاز كتاب الموقف الأمنيّ في مُؤسَّسة الشهداء لشقيقها المُتوفّى، وإنجاز المعاملة في الوطنيَّة؛ لقاء مبلغ ، لافتةً إلى ضبط المبلغ المذكور بحوزته".وأشارت إلى "قراري قاضي ، المُختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، بتوقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)".