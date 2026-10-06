136 حدثاً طليقا في أيلول

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "دائرة إصلاح الأحداث أطلقت سراح (136) حدثاً خلال شهر أيلول من عام 2026، وفقاً للإجراءات والقرارات القانونية والقضائية النافذة".وأضافت ان "عدد الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم بلغ (5) أحداث، فيما تمت تخلية سبيل (24) حدثاً بعد إكمالهم مدة المحكومية، في حين أُفرج عن (103) أحداث شرطياً، لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات والبرامج التأهيلية، استناداً إلى توصيات شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة".وذكرت ان "حدثاً واحداً أُفرج عنه بموجب قرار تمييزي، فيما شملت إجراءات الإفراج (3) أحداث بموجب ".وأكدت ان "هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود وزارة العدل في مجال إصلاح وتأهيل الأحداث، من خلال توفير برامج تعليمية ومهنية وإرشادية تسهم في تطوير مهاراتهم، وتهيئتهم للاندماج الإيجابي في المجتمع وبناء حياة مستقرة بعد انتهاء مدة محكوميتهم".