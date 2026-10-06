التربية تحدد ضوابط تنقلات الطلبة للعام الدراسي 2026–2027

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "ضوابط تنقلات الطلبة للعام الدراسي 2026–2027، هي منع نقل طلبة الصفين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي من المدارس الصباحية إلى المسائية، وتنظيم نقل طلبة الدراسة المسائية إلى محافظات والانبار وصلاح الدين، وقصره على سكنة تلك المحافظات حصرا".وحددت الوزارة "مواعيد نقل الطلبة خلال العام الدراسي، واشترطت موافقة وكيل الوزارة للشؤون الفنية في حالات النقل بين مدارس المتفوقين والمتفوقات، ومن مدارس المتميزين إلى المدارس الأخرى، مع منع نقل طلبة الخامس والسادس العلمي في مدارس المتميزين وثانويات إلى المدارس الاهلية".وأكدت ان "الضوابط شملت تنظيم النقل بين والاهلية، والنقل بين ومديريات التربية، بعد استكمال المتطلبات الرسمية والتحقق من الوثائق وواقع حال الطالب".