"لم ينتحر".. وفاة شاب بعد سقوطه من أعلى مجمع سكني في واسط

وذكر المصدر، لـ نيوز، أن "شابا بعمر 17 عاماً، ذهب مع أصدقائه لصيد الطيور، فسقط من اعلى مجمع الحي السكني في محافظة واسط".وأضاف، أن "الشاب لم ينتحر كما أشيع وأن سقط من اعلى المجمع فتوفى حالا".