الثقافة تحدد موعد تسلم مفتاح بغداد عاصمة للسياحة العربية

حددت والسياحة والآثار الثاني من شهر شباط المقبل، موعدا لتسلم مفتاح عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور البدراني، "في الثاني من شباط المقبل ستُسلِم منظمة السياحة العربية مفتاح عاصمة السياحة العربية 2025".

‏وأضاف "ستنطلق فعاليات والسياحة والآثار في مناطق ثراثية وسياحية وآثارية وأماكن عامة وسيرتفع شعار العاصمة السياحية بسماء وشوارعها ومطاراتها".

‏⁧‫وكانت المنظمة العربية للسياحة قررت اختيار مدينة عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، وذلك خلال اجتماع للسياحة الذي عُقد بمقر جامعة العربية في القاهرة.