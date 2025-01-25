تطوع لعلاج جرحى غزة.. السوداني يطلق لقب سفير الإنسانية على طبيب عراقي

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن السوداني "وصف الطبيب ابو رغيف بأنه سفير الإنسانية، وأنّ ما قدمه من عمل جليل لأبناء غزّة، يمثل موقفاً مشرفاً يعتز به العراقيون، والأحرار حول العالم، بما عاشه في غزّة مع أهلها وضحايا العدوان وفي أحلك الظروف".وبيّن السوداني أن "أداء الدكتور محمد طاهر ابو رغيف خير مُعبر عن موقف الشعب العراقي، فضلاً عن ترسيخ النبيل لمهنة الطب الإنسانية"، داعيا إياه "إلى زيارة العاصمة للاحتفاء بجهوده وموقفه الإنساني المبدئي، مجدداً دعوة إلى إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان، وأنه سيكون سباقاً في الإسهام في نجاح هذه الجهود".من جانبه، عبر الدكتور محمد طاهر ابو رغيف عن "شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنّ غزة وما تعرض له أبناؤها من عدوان سافر، دفعه لأن يتواجد معهم، ويمارس واجبه الإنساني في معالجة الجرحى، مبيناً أنّ الفرصة التي توفرت له للتطوع والعمل في مستشفيات غزّة، مثّل بها أبناء العراق، الذين لو سنحت لهم الفرصة لتطوعوا بتقديم خدماتهم لأهالي غزّة، الذين كانوا يعيشون أصعب الظروف وأخطرها".