مصرع شخصين بتصادم شاحنتين غرب الناصرية

أفاد مصدر طبي، مساء السبت، بمصرع شخصين بتصادم شاحنتين غرب بمحافظة .​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "حدث تصادم بين شاحنتين غرب تسبب في وفاة شخصين".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.