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العتبة الكاظمية المقدسة تعلن مشاركة أكثر من 14 مليون زائر في الزيارة الرجبية
محليات
2025-01-26 | 05:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,718 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
أعلنت العتبة
الكاظمية
المقدسة، اليوم الاحد، عن مشاركة أكثر من 14 مليون
زائر
في الزيارة الرجبية.
وقالت العتبة في مؤتمر صحفي عقد اليوم ان "عدد زائري الإمام
الكاظم
(عليه السلام)، بلغ أكثر من 14 مليون زائر".
وقدمت الشكر لـ"كل من ساهم بإنجاح الزيارة من مواكب حسينية وقوات أمنية شاركت بمختلف صنوفها في تامين الزيارة اضافة الى وعي الزائرين".
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