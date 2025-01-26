العتبة الكاظمية المقدسة تعلن مشاركة أكثر من 14 مليون زائر في الزيارة الرجبية

وقالت العتبة في مؤتمر صحفي عقد اليوم ان "عدد زائري الإمام (عليه السلام)، بلغ أكثر من 14 مليون زائر".وقدمت الشكر لـ"كل من ساهم بإنجاح الزيارة من مواكب حسينية وقوات أمنية شاركت بمختلف صنوفها في تامين الزيارة اضافة الى وعي الزائرين".