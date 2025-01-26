العراق يعيد عوائل من "القنبلة الموقوتة"

نيوز – محلي

أعلنت مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة نينوى، اليوم الأحد، عودة 148 عائلة عراقية من مخيم الهول في سوريا، والذي وصفه مسؤولون عراقيون بـ"القنبلة الموقوتة".

وقال مدير فرع مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة نينوى خالد عبد الكريم للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إنه "تم يوم أمس إعادة 148 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري معظمهم من النساء والأطفال".

وأضاف، أن "العودة تحققت بعد إتمام عملية التدقيق الأمني وثبوت عدم تورط العائدين بقضايا في أو كونهم مطلوبون أمنياً"، مشيرا إلى أن "العائدين استقروا في مركز الأمل للدعم النفسي في مخيم الجدعة جنوبي وسيطبق عليهم برنامج خاص بإعادة التأهيل قبل عودتهم لديارهم".