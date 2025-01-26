تحرك لحل ازمة الرواتب

نيوز – محلي

اعلن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في هريم آغا، اليوم الاحد، عن التحرك لحل ازمة رواتب موظفي الإقليم.

وقال آغا في تصريح تابعته نيوز، ان "الحوارات بين حكومة اقليم والحكومة الاتحادية مستمرة لتأمين رواتب الموظفين للعام الحالي 2025"، مبينا ان "التعاون والتنسيق بين الحكومتين وصل الى مراحل جيدة ويتم العمل على البيانات الحسابية للحكومتين في المرحلة الراهنة، ومعالجة جميع المشاكل يتم في لذا يجب علينا التعامل مع الحكومة الاتحادية وفقا للدستور والتوافق والحوار والتفاهم".

وأضاف انه "خلال الفترة الماضية قام رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بزيارات عديدة الى العاصمة بغداد، اسفرت عن تذليل العديد من العقبات التي تعرض معالجة المشاكل المالية بين الاقليم وبغداد"، موضحا ان "نواب الاتحاد الوطني الكردستاني عملوا بكل جهد لكي لا يقع الموظفون في اقليم ضحية الخلافات بين اربيل وبغداد، ويجب معالجة المشاكل المالية بشكل نهائي في العام الحالي 2025".

واكد "خلال اجتماعاتنا مع الفريق الحكومي، ووزارة المالية تم التاكيد على ضرورة ضمان رواتب الموظفين للعام الحالي 2025"، لافتا الى ان "مجلس النواب يسعى لتعديل الموازنة الاتحادية، والحوارات مستمرة بين الجميع لتعديل الموازنة، والتي تنص على تصدير نفط اقليم عن طريق شركة سومو وبالمقابل تقوم الحكومة الاتحادية بصرف موازنة اقليم كردستان".









