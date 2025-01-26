انتحار شاب قرب منزله في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "شابا اقدم على الانتحار بشنق نفسه قرب منزله الواقع في منطقة المزارع بناحية خور الزبير".

وأضاف المصدر أن "الشاب يعاني من حالة نفسية حسب ذويه".