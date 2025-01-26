بسبب سلك مولدة.. سائق شاحنة يدهس شابا في واسط

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع شاب اثر دهسة من قبل سائق شاحنة بشكل متعمد في .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "مشاجرة اندلعت بين سائق شاحنة وشاب بعد قطع سلك مولدة في منطقة حي الحوراء بمدينة في واسط".

وأضاف ان "المشاجرة تطورت الى قيام سائق الشاحنة بدهس الشاب متعمدا ما أدى الى مصرعه في الحال"، مشيرا الى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث واعتقلت صاحب الشاحنة على الفور فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي".