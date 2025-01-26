عضو بمجلس الديوانية: مشاريع البنى التحتية تواجه عراقيل بسبب شركات

وأوضح البرقعاوي في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه السومرية، "أنه لا توجد أي شركة إسبانية تمت إحالة المشروع إليها، بل أن الشركة المنفذة هي عراقية، مشيراً إلى أن الشركة الإسبانية التي يُروج لارتباطها بالمشروع قد أعلنت إفلاسها في عام 2017، وتم سحب علامتها التجارية منها".وكشف أن "حركة أنصار الله الأوفياء قامت بشراء الشركة الإسبانية المفلسة وتسجيلها في عام 2019، إلا أن الحكومة الإسبانية تبرأت منها".وأشار إلى أن هذه الشركة استلمت مشاريع في بابل، حيث تراكمت عليها ضرائب بقيمة 7 ملايين دينار عام 2021، ولم تتمكن من سدادها، كما تسلمت مشاريع في عام 2022 لكنها فشلت في التنفيذ، مما أدى إلى الحجز على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.وأضاف البرقعاوي أن شركة مباني العاصمة دخلت شريكة مع الشركة الإسبانية بعد إفلاسها، مبيناً أن نسبة الإنجاز في حي الجامعة في الديوانية، بعد قرابة عام من بدء الأعمال، لم تتجاوز 60% رغم صرف 17 مليار دينار على المشروع.وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها بسبب كشفه لهذه التفاصيل، أشار البرقعاوي إلى تلقيه تهديدات قانونية من قبل جهات تتهمه بـ"التشهير".أما عن مشروع مجاري الكبير، فقد وصفه البرقعاوي بـالمتلكئ، مؤكداً أنه تمت إحالته إلى شركة "بزول"، كما أرجع الفشل في تنفيذ العديد من المشاريع داخل إلى إحالتها لشركات غير مختصة وغير مؤهلة لتنفيذها.