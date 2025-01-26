في الديوانية.. اعتقال شخص يروج لشركة "تحويلات وهمية"

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال شخص يروج لشركة "تحويلات وهمية" في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة القت القبض على شخص في قضاء الشامية غربي يروج لشركة تحويلات مالية وهمية".

وأضاف المصدر أن "المروجين للشركة قاموا بالنصب والاحتيال على المواطنين".