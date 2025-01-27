وقالت الهيئة ان هزة أرضية وقعت داخل الحدود العراقية جنوب قضاء خانقين في ديالى، داخل الحدود العراقية الإيرانية، بقوة 4.8 رختر في الساعـة 04:02 صباحا.



وأكدت الهيئة ان الهزة تم الشعور بها بقوة في والمحافظات القريبة، فيما دعت المواطنين للابتعاد عن الاخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية.