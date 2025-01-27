بغداد الان.. ازدحامات تمتد لعشرات الكيلومترات ومحمد القاسم "الأطول على الاطلاق"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
03:00 AM
الى
04:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تحدد مدة سريان وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-514296-638735558291434871.jpg
بغداد الان.. ازدحامات تمتد لعشرات الكيلومترات ومحمد القاسم "الأطول على الاطلاق"
محليات
2025-01-27 | 01:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,111 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
تشهد شوارع العاصمة
بغداد
صباح اليوم الاثنين، ازدحامات خانقة، بعد
عطلة
استمرت 3 أيام، وتأجيل الكثير من الاعمال والجلوس في المنازل منذ اكثر من أسبوع بسبب أجواء الزيارة الرجبية التي كانت تسيطر على أجواء
بغداد
.
واتسم الموقف المروري في
بغداد
اليوم الاثنين بتسجيل ازدحامات طويلة جدا ومتصلة وتمتد لعشرات الكيلومترات، واطولها ازدحام
سريع
محمد
القاسم
الذي يمتد الازدحام فيه من جنوب
بغداد
الى شمالها.
وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
محمد
القاسم
من دخول السريع من جهة القناة قرب الرستمية وصولا الى
شارع
الكيلاني
شارع
سوق
بغداد
الجديدة
شارع
موسى
بن
نصير
ومجسر الأمانة
سريع
القناة وشارع فلسطين على جانبي نصب الشهيد والعاب السندباد
مجسر قرطبة
شارع
جميلة
سريع
القناة بين مجسر البنوك وشارع صفي الدين الحلي
طريق
بغداد
كركوك
وصولا الى نفق النداء
شارع
ومجسر الجامعة المستنصرية وجسر الصرافية (ازدحام طويل ومتصل)
ازدحام من جسر البنوك ونفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنتر (ازدحام طويل ومتصل)
سريع
الموصل-بغداد من الجسر الدوار لغاية مجسر الدباش ازدحامات متقطعة
شارع
البدالة وشارع حيفاء لغاية جسر الاحرار ازدحام طويل ومتصل
شارع
الوزيرية وشارع وزارة الصحة ونفق وجسر باب المعظم وازقة مدينة الطب بالكامل
شارع
14 تموز من نهاية
شارع
الربيع لغاية العلاوي
شارع
6 في العلاوي
شارع
الجمهورية وشارع الرشيد والكفاح والشيخ عمر
شارع
الكيلاني وساحة الخلاني وشارع النهضة وجسر السنك
ساحة التحرير وجسر الجمهورية وشارع يافا ونفق الزيتون ازدحام طويل ومتصل
شارع
المطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصل
شارع
قطر الندى وجسر الجادرية وشارع الجامعة لغاية تقاطع جامعة
بغداد
سريع
بغداد
الجنوبي من جسر الوليد ازدحام طويل ومتصل لغاية مجسر النسور
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
شكل "غير معتاد" لازدحامات بغداد اليوم.. خارطة شاملة للموقف المروري
01:07 | 2025-01-22
ثقيلة ببعض المناطق وأخف من المعتاد في أخرى.. قائمة ازدحامات بغداد الان
01:15 | 2025-01-13
خارطة مفصّلة بحركة المرور وازدحامات بغداد الان
00:34 | 2024-12-30
الجسور والساحات والطرق السريعة.. تتبع ازدحامات بغداد الان
00:59 | 2024-12-15
ازدحامات بغداد
الموقف المروري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اليوم.. مهندس "اسقاط الأسد" في بغداد حاملا 3 ملفات
سياسة
35.11%
01:46 | 2025-01-26
اليوم.. مهندس "اسقاط الأسد" في بغداد حاملا 3 ملفات
01:46 | 2025-01-26
اشتباكات وغلق للطرق في العراق
أمن
23.52%
08:25 | 2025-01-26
اشتباكات وغلق للطرق في العراق
08:25 | 2025-01-26
إسرائيل تشدد: عودة سكان شمال غزة مقابل "اربيل"
دوليات
21.8%
06:22 | 2025-01-25
إسرائيل تشدد: عودة سكان شمال غزة مقابل "اربيل"
06:22 | 2025-01-25
تفاصيل جديدة حول الطائرتين اللتين حاولتا اختراق أجواء الكاظمية
أمن
19.57%
13:19 | 2025-01-26
تفاصيل جديدة حول الطائرتين اللتين حاولتا اختراق أجواء الكاظمية
13:19 | 2025-01-26
المزيد
أحدث الحلقات
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
من الأخير
الديوانية.. البرقعاوي يكشف ظهر الأنصار - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-26
من الأخير
الديوانية.. البرقعاوي يكشف ظهر الأنصار - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-26
العراق في دقيقة
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
العراق في دقيقة
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
Morning Live
مرقد الإمام الكاظم (ع).. رمزية التاريخ والمكان - حلقة ٢٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-26
Morning Live
مرقد الإمام الكاظم (ع).. رمزية التاريخ والمكان - حلقة ٢٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-26
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
من الأخير
الديوانية.. البرقعاوي يكشف ظهر الأنصار - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-26
من الأخير
الديوانية.. البرقعاوي يكشف ظهر الأنصار - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-26
العراق في دقيقة
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
العراق في دقيقة
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
Morning Live
مرقد الإمام الكاظم (ع).. رمزية التاريخ والمكان - حلقة ٢٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-26
Morning Live
مرقد الإمام الكاظم (ع).. رمزية التاريخ والمكان - حلقة ٢٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-26
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
اخترنا لك
اعتقال شخص بتصرفات "مريبة" في مواكب الزيارة الرجبية.. ماذا اكتشفوا لديه؟
01:53 | 2025-01-27
هزة أرضية في العراق والانواء تدعو لـ"الالتزام بالوصايا"
00:22 | 2025-01-27
في الديوانية.. اعتقال شخص يروج لشركة "تحويلات وهمية"
15:54 | 2025-01-26
الفتلاوي تكشف عن "كارثة" بالاتصالات: تتعاقد مع شركة تهرّب سعات
15:39 | 2025-01-26
عضو بمجلس الديوانية: مشاريع البنى التحتية تواجه عراقيل بسبب شركات
14:01 | 2025-01-26
"طقس العراق".. مرتفع جوي يسيطر على عموم المنطقة
13:39 | 2025-01-26
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.