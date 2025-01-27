بغداد الان.. ازدحامات تمتد لعشرات الكيلومترات ومحمد القاسم "الأطول على الاطلاق"

واتسم الموقف المروري في اليوم الاثنين بتسجيل ازدحامات طويلة جدا ومتصلة وتمتد لعشرات الكيلومترات، واطولها ازدحام محمد الذي يمتد الازدحام فيه من جنوب الى شمالها.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:محمد من دخول السريع من جهة القناة قرب الرستمية وصولا الى الكيلانيسوق الجديدةبن ومجسر الأمانةالقناة وشارع فلسطين على جانبي نصب الشهيد والعاب السندبادمجسر قرطبةجميلةالقناة بين مجسر البنوك وشارع صفي الدين الحليطريق وصولا الى نفق النداءومجسر الجامعة المستنصرية وجسر الصرافية (ازدحام طويل ومتصل)ازدحام من جسر البنوك ونفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنتر (ازدحام طويل ومتصل)الموصل-بغداد من الجسر الدوار لغاية مجسر الدباش ازدحامات متقطعةالبدالة وشارع حيفاء لغاية جسر الاحرار ازدحام طويل ومتصلالوزيرية وشارع وزارة الصحة ونفق وجسر باب المعظم وازقة مدينة الطب بالكامل14 تموز من نهاية الربيع لغاية العلاوي6 في العلاويالجمهورية وشارع الرشيد والكفاح والشيخ عمرالكيلاني وساحة الخلاني وشارع النهضة وجسر السنكساحة التحرير وجسر الجمهورية وشارع يافا ونفق الزيتون ازدحام طويل ومتصلالمطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصلقطر الندى وجسر الجادرية وشارع الجامعة لغاية تقاطع جامعةالجنوبي من جسر الوليد ازدحام طويل ومتصل لغاية مجسر النسور