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بغداد الان.. ازدحامات تمتد لعشرات الكيلومترات ومحمد القاسم "الأطول على الاطلاق"

محليات

2025-01-27 | 01:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بغداد الان.. ازدحامات تمتد لعشرات الكيلومترات ومحمد القاسم &quot;الأطول على الاطلاق&quot;
1,111 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

تشهد شوارع العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين، ازدحامات خانقة، بعد عطلة استمرت 3 أيام، وتأجيل الكثير من الاعمال والجلوس في المنازل منذ اكثر من أسبوع بسبب أجواء الزيارة الرجبية التي كانت تسيطر على أجواء بغداد.



واتسم الموقف المروري في بغداد اليوم الاثنين بتسجيل ازدحامات طويلة جدا ومتصلة وتمتد لعشرات الكيلومترات، واطولها ازدحام سريع محمد القاسم الذي يمتد الازدحام فيه من جنوب بغداد الى شمالها.

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:

محمد القاسم من دخول السريع من جهة القناة قرب الرستمية وصولا الى شارع الكيلاني

شارع سوق بغداد الجديدة

شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة

سريع القناة وشارع فلسطين على جانبي نصب الشهيد والعاب السندباد

مجسر قرطبة

شارع جميلة

سريع القناة بين مجسر البنوك وشارع صفي الدين الحلي

طريق بغداد كركوك وصولا الى نفق النداء

شارع ومجسر الجامعة المستنصرية وجسر الصرافية (ازدحام طويل ومتصل)

ازدحام من جسر البنوك ونفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنتر (ازدحام طويل ومتصل)

سريع الموصل-بغداد من الجسر الدوار لغاية مجسر الدباش ازدحامات متقطعة

شارع البدالة وشارع حيفاء لغاية جسر الاحرار ازدحام طويل ومتصل

شارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة ونفق وجسر باب المعظم وازقة مدينة الطب بالكامل

شارع 14 تموز من نهاية شارع الربيع لغاية العلاوي

شارع 6 في العلاوي

شارع الجمهورية وشارع الرشيد والكفاح والشيخ عمر

شارع الكيلاني وساحة الخلاني وشارع النهضة وجسر السنك

ساحة التحرير وجسر الجمهورية وشارع يافا ونفق الزيتون ازدحام طويل ومتصل

شارع المطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصل

شارع قطر الندى وجسر الجادرية وشارع الجامعة لغاية تقاطع جامعة بغداد

سريع بغداد الجنوبي من جسر الوليد ازدحام طويل ومتصل لغاية مجسر النسور





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ازدحامات بغداد

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