اعتقال شخص بتصرفات "مريبة" في مواكب الزيارة الرجبية.. ماذا اكتشفوا لديه؟

وقالت المكافحة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على شخص قام بسرقة أكثر من ستة هواتف محمولة من زوار الإمام بن جعفر (عليه السلام) في منطقة الكاظمية المقدسة".وأضافت ان "العملية جاءت بعد الاشتباه بشخص كان يتردد على المواكب القريبة من أماكن استراحة الزائرين بتصرفات مريبة، وبعد تفتيشه، تم ضبط أربعة هواتف مسروقة بحوزته، إضافة إلى مبلغ مالي".وبينت انه "خلال التحقيق معه، اعترف المتهم بارتكابه جرائم السرقة مستهدفاً الزوار خلال أيام الزيارة".