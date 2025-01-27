النجف تعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء

وقال رئيس مجلس حسين في بيان ورد لـ نيوز، إن "المحافظة ستعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء المصادف ٢٠٢٥/١/٢٨ بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف والذي يصادف في السابع والعشرين من شهر رجب الأصب".وأضاف العيساوي، أن "الدوائر الأمنية والخدمية والامتحانات التمهيدية الوزارية ستكون مستثناة من العطلة".يذكر أن مجلس محافظة قد صوت سابقا على تعطيل الدوام الرسمي في يوم المبعث النبوي الشريف بقراره المرقم (٢٠) لسنة ٢٠١٩.