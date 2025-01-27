بتعاون ثلاثي.. إطلاق مشروع الإرشاد التربوي في المدارس والجامعات العراقية

وذكرت المستشارية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "برعاية وإشراف رئيس محمد شياع السوداني، وبالتعاون والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي و التربية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اطلق الوطني الأول للإرشاد النفسي والتربوي في العراق، بحضور وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، ورؤساء الجامعات العراقية ومديرين عامين في وزارتي التربية والتعليم العالي ومرشدين تربويين".وافتتح الأعرجي: "أعمال بكلمة أشار خلالها الى أن مستشارية الأمن القومي اهتمت بملف الدعم النفسي والتربوي في قطاع التربية والتعليم العالي، لانه يمثل ركيزة أساسية تصب في مصلحة الأمن القومي العراقي، لوقاية الأجيال وحمايتهم من مخاطر السلوكيات الخاطئة والظواهر السلبية"، مؤكدا ان "المستشارية أعدت وفي وقت مبكر خططا منهجية خاصة للتعاطي مع هذا الملف بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي".وتابع، ان " سيهدف الى إحياء وتفعيل منظومة الإرشاد التربوي والنفسي في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ".وأضاف، ان "الطلبة والتلاميذ يمثلون منظومة كاملة تحتاج للتعامل بشكل علمي ودقيق وفق مناهج إرشادية تؤسس لأجيال راسخة"، مشيدا "بدور المعلم والمدرس الفعال في بناء أجيال وسط بيئة نفسية صحية الى جانب الرصانة العلمية التي تنتج بدورها جيلا واعيا يقود مسيرة بلده ويكون جزءا من بناء العراق".وثمن الأعرجي، "جهود جميع المؤسسات التي ساهمت بإنضاج هذا الملف الذي حظي باهتمام رئيس بشكل شخصي، من خلال إصدار القرار رقم (12) لسنة 2024، والذي ألزم بتفعيل منظومة الإرشاد النفسي والتربوي في وزارتي التربية والتعليم العالي".