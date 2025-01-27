ما علاقة اللون الازرق.. مقترح لتخفيف الحرارة على العراقيين في الصيف

وقال عطية في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، اطلعت عليه نيوز، ان "الشوارع الزرقاء حل مبتكر لتخفيف درجة الحرارة"، مبينا ان "بعض المدن في المناطق الحارة، خصوصاً بالدول العربية، بدأت تستخدم اللون الازرق للأسفلت كبديل عن الأسفلت الأسود التقليدي".واضاف ان "اللون الأزرق يساعد على عكس أشعة الشمس، ولا يمتص حرارة مثل الأسود، مما يساهم في تقليل حرارة الشوارع والمناطق المحيطة بها".وبين ان "دولة قطر استخدمت هذا الاسلوب في بعض الاحياء، والتمسوا الفرق الواضح في تخفيف الحرارة خلال الصيف".