الزراعة تمنع دخول الدواجن ومنتجاتها من كردستان إلى المحافظات الأخرى

وذكر بيان مقتضب للوزارة ورد لـ نيوز، أن "وزارة الزراعة قررت منع دخول الدواجن ومنتجاتها من إقليم إلى باقي محافظات لحين وضوح الموقف الوبائي".بحسب إحصائيات في إقليم كوردستان، يبلغ إنتاج لحم الدجاج أكثر من 265 ألف طن سنوياً، لكنه يحتاج إلى 146 ألف طن منه فقط.