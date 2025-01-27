حراك شعبي في البصرة يمهل الحكومة المحلية ثلاثة أيام

أمهل الحراك في قضاء بمحافظة الحكومة المحلية ثلاثة أيام لتنفيذ المطالب.​

وقال مصدر محلي في حديث لـ نيوز، إن "الحراك في قضاء امهل الحكومة المحلية ثلاثة أيام للاستجابة للمطالب وهدد بغلق الطريق امام حقل مجنون".

وأضاف المصدر أن "الحراك أعلن بدء الاعتصام والتظاهرات للمطالبة ببناء مستشفى 300 سرير والاهتمام بالجسور والبنى التحتية فضلا عن الحد من التلوث الناتج عن الحقول النفطية".