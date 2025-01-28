بالصور.. إجراءات مشددة في مقبرة وادي السلام

نيوز – محلي

اتخذت قيادة شرطة النجف، صباح اليوم الثلاثاء، إجراءات مشددة في مقبرة وادي السلام بالمحافظة.

وذكر مراسل نيوز، ان "شرطة نشرت عناصرها عند مداخل مقبرة وادي السلام لتأمين الحماية للزائرين المتوجهين صوب مقابر ذويهم ضمن طقوس زيارة المبعث النبوي الشريف".

وأعلن رئيس مجلس محافظة حسين العيساوي امس الاثنين عن تعطيل الدوام الرسمي لليوم في بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف والذي يصادف في 27 من شهر رجب الأصب مستثنيا الدوائر الأمنية والخدمية والامتحانات التمهيدية الوزارية.

يذكر أن مجلس محافظة قد صوت سابقا على تعطيل الدوام الرسمي في هذا اليوم المبارك بقراره المرقم (20) لسنة 2019.