محافظتان تقتربان من درجة الانجماد.. هل سيعود الصقيع مجددا؟

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تسجيل محافظتي وديالى درجة حرارة صغرى تصل الى 2 مئوية يوم غد الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، إن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، والرياح تنشط على فترات خلال النهار في المنطقتين والشمالية (20-30)كم/س، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشارت إلى أن "طقس يوم الجمعة القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، عدا الأقسام من المنطقة سيكون الطقس فيها غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، لافتة الى ان "طقس يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وذكرت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الأربعاء في بغداد والديوانية والمثنى والنجف الأشرف وواسط وصلاح الدين 20، كركوك 18، السليمانية ودهوك 15، وبابل وكربلاء المقدسة والبصرة 21"، موضحة ان "درجات الحرارة الصغرى ستسجل يوم غد الأربعاء في ميسان 10 مئوية وذي قار والديوانية 9 مئوية وفي دهوك واربيل والسليمانية 4 مئوية، اما في ونينوى 2 مئوية".