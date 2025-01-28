هزة أرضية جديدة في العراق

نيوز – محلي

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية قرب قضاء العمادية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة زلزالية صباح اليوم الثلاثاء ، على الحدود العراقية - بلغت قوتها (2,8)درجة تبعد حوالي (60)كم عن قضاء العمادية- محافظة اقليم ".

وأضافت ان "قوة الهزة بلغت (2,8) درجة"، مشية الى انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها بشعور متفاوت".