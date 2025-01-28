الرئيسية كعادتها والأخرى مقبولة.. خارطة بأغلب ازحامات بغداد اليوم

نيوز ـ محليات



تشهد شوارع العاصمة صباح اليوم، ازدحامات خانقة في الشوارع الرئيسية، بعد معاناة يوم امس الذي شهد ازحامات شديدة أدت الى إطفاء المحركات في بعض المناطق، وبلغت ذروة ازدحامات اليوم الشوارع الرئيسية بعد عطلة الزيارة الرجبية وعودة دوام الموظفين، مع انسيابية عالية في الشوارع الفرعية في مشهد معاكس للاز حامات التي حدثت يوم امس.





واتسم الموقف المروري في صباح اليوم الثلاثاء بتسجيل ازدحامات شبه طويلة في الشوارع والمناطق الرئيسية والتجارية كعادتها، وكانت الشورجة وباب الشرقي، وجسر الجاردية وجسر الشعب وصليج ومحمد القاسم وشارع مطار المثنى ومطار باتجاه القادسية ابرزها.



وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:

الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم بين منطقة واخرى

مجسّر الأمانة مزدحم باتجاه الكرادة وساحة الحمزة

مجسر قرطبة مزدحم

ساحة مزدحمة

جسر السنك مزدحم

جامعة مزدحم

حافظ القاضي مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

14 رمضان مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

الوزيرية باتجاه صليخ

الشيخ عمر

قناة الجيش

مجسّر الشعب مزدحم

منطقة العلاوي مزدحمة

مطار المثنى مزدحم

مطار مزدحم

فلسطين مزدحم

باب المعظم مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

براثا مزدحم

العطيفية باتجاه الأعظمية مزدحم

النضال مزدحم

العمال (قناة الجيش) مزدحم بين منطقة وأخرى واتسم الموقف المروري في صباح اليوم الثلاثاء بتسجيل ازدحامات شبه طويلة في الشوارع والمناطق الرئيسية والتجارية كعادتها، وكانت الشورجة وباب الشرقي، وجسر الجاردية وجسر الشعب وصليج ومحمد القاسم وشارع مطار المثنى ومطار باتجاه القادسية ابرزها.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:الدورة مزدحممحمد القاسم مزدحم بين منطقة واخرىمجسّر الأمانة مزدحم باتجاه الكرادة وساحة الحمزةمجسر قرطبة مزدحمساحة مزدحمةجسر السنك مزدحمجامعة مزدحمحافظ القاضي مزدحمجسر الجمهورية مزدحمجسر باب المعظم مزدحم14 رمضان مزدحمجسر الصرافية مزدحمجسر الجادرية مزدحمجسر الطابقين مزدحمجسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحمالوزيرية باتجاه صليخالشيخ عمرقناة الجيشمجسّر الشعب مزدحممنطقة العلاوي مزدحمةمطار المثنى مزدحممطار مزدحمفلسطين مزدحمباب المعظم مزدحمنفق الزيتون مزدحمبراثا مزدحمالعطيفية باتجاه الأعظمية مزدحمالنضال مزدحمالعمال (قناة الجيش) مزدحم بين منطقة وأخرى