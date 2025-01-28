لجنة مختصة من الثقافة لتأهيل اماكن منطقة المدائن السياحية.. هذا هدفها

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استنادا الى توجيهات وزير الثقافة والسياحة والاثار فكاك البدراني تم وضع خطة دقيقة لاعادة تأهيل وترميم المرافق السياحية الخاصة بمدينة المدائن".وتابع، انه "تم وضع جداول للشروع بإعمال الترميم واعادة تأهيل الاماكن السياحية والاثرية بمدينة المدائن".وأضاف، ان "هذه الخطة تعد ضمن الركائز المهمة في فعاليات عاصمة السياحة العربية 2025 باعتبارها احد مناطق الجذب السياحي لما تحمله من اهمية سياحية تاريخية ودينية من داخل وخارجه".