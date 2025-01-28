لمكافحة الاتجار والاندثار.. إطلاق مشروع البيانات الوطنية للمخطوطات الاثرية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذا المشروع هو أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى، التي خطَّطت لها الوزارة ودار المخطوطات ، عبر عدد من الاجتماعات والدراسات النوعيَّة، التي استطاعتْ إجراء المسح الأول لمكتبات حيازة المخطوطات في العراق، سعياً لحماية المخزون الوطني العراقي".وتابع، ان "قاعدة البيانات الوطنية ستوفِّر نافذةً للباحثين، والمحقِّقين، ومراكز البحث والجامعات، داخل وخارجه، للاطلاع على عناوين المخطوطات، ومحالِّ وجودها، عبر توزيعها الجغرافي، الذي سيرسم خريطةً وطنيةً للمخطوطات، تتيح الخدمات العلمية، والاجتماعية".