"بسبب التسويف".. حملة الشهادات العليا يجددون تظاهراتهم وسط بغداد(فيديو)

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السومرية نيوز ـ محليات



نظم العشرات من حملة الشهادات العليا والأوائل والدبلوم العالي، اليوم الثلاثاء، تظاهرة احتجاجية في العاصمة بغداد، طالبوا فيها بتوزيع الدرجات الوظيفية لمستحقيها بعيدا عن المماطلة والتسويف.