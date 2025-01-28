تزايد الإقبال على المؤسسات الصحية لعلاج مدمني المخدرات.. هذا دور فتاوى السيد السيستاني

وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، إن "اللجنة اطلعت على نتائج عمليات المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية وبعض الأحكام الصادرة عن بحق المتاجرين الدوليين والمحليين الخاصة بمكافحة ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية خلال العام الماضي 2024، ما يؤشر حجم الجهود الطيبة التي بُذلت كما يؤشر تطور الأداء وكذلك يبين التضحيات التي بذلتها المديرية التي تجسدت بدماء شهداء الواجب".وأضاف، أن "اللجنة حثَّت بعض التي تمت زيارتها على مع في مجال مكافحة هذه الظاهرة على مختلف الصعد، وتفعيل الحضور الإعلامي لأعضاء اللجنة المستمر في التوعية والتثقيف ضد الظاهرة المدمرة لمجتمعنا وشبابنا، واقتراح تشكيل اللجان الفرعية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة المحافظين في جميع المحافظات استناداً لأحكام المادة (5/حادي عشر) من قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017، وقد شكلت فعلياً عدد من هذه اللجان في بعض المحافظات".وتابع أن "اللجنة وجهت المحافظين بالإسراع في تخصيص قطع أراضٍ للمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في والمحافظات لإنشـاء مقر وموقف ومصحة في كل مديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتأكيد على ضرورة الإسراع في إجراءات صرف المكافآت المالية للمفارز الضابطة للمواد المخدرة وفق المادة (44) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017)، وحثّ الحكومة ووزارة الداخلية نحو تخصيص مبالغ من موازنة المحافظات لتأمين متطلبات مديريات شـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في والمحافظات، من الأجهزة والمعدات ومفارز الكلاب البوليسية (k9) والاحتياجات الأخرى".وأكد الجحيشي أن "جهود كل السلطات توِّجت بفتاوى المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) والمجمع الفقهي العراقي الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ومن ثمار جهود اللجنة إشادة مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بأداء اللجنة فضلاً عن جهات عربية ومحلية أخرى"، مبيناً بالقول: "نؤكد أن مكافحة هذه الظاهرة تحتاج جهود جميع أبناء الوطن على المستوى الرسمي والشعبي من دون استثناء لخلق ثقافة موحدة ضد هذه الظاهرة".