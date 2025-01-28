جنايات البصرة: الاعدام بحق تجار مخدرات ضبطت بحوزتهم 24 كيلو غرام

ومجلس الأعلى ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المدانون ضبطت بحوزتهم على 24 كيلو غرام و700 غرام من مادة الكوكايين المخدرة بقصد الاتجار وبيعها بين المتعاطين.الاحكام الثلاثة صدرت وفقا لأحكام المادة 27/أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48 و49 من قانون العقوبات، بحسب البيان.