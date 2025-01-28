الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي بشأن الشركات السياحية

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف المكتب، أن "المجلس ناقش موضوع الشركات السياحية في العراق، واتخذ القرار المناسب بشأنها، كما تم عرض ومناقشة مشروع (مذكرة تفاهم لوزارة النقل مع المتحدة) بالإضافة الى مذكرة تفاهم خاصة بالجانب مع الجانب التركي، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأن ذلك".