الزراعة تعلن انخفاض أسعار اللحوم

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن 6 مشاريع استراتيجية بالتعاون مع برنامجي الإنمائي والأغذية العالمي، فيما أشارت الى انخفاض أسعار اللحوم.

وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "مشاريع الوزارة منتشرة في جميع المحافظات بالتعاون مع الدولية"، موضحاً أن "للوزارة العديد من البرامج المشتركة التي تتعاون فيها مع منظمات أخرى، مثل برنامج الانمائيUNDP، والذي يستهدف تطوير قطاعات الأتمتة الرقمية للخدمات في الزراعة واستخدام منظومات الطاقة الشمسية وأنظمة الري الحديثة، وكذلك لدينا تعاون كبير مع برنامج الأغذية WFP في مجال الإرصاد الجوية الزراعية، الى جانب دعم أصحاب الحيازات الحيوانية من منتجي الحليب في عدد من المحافظات، وكذلك دعم البطاقة الإلكترونية للمزارع".

وبين أن "هناك العديد من الدولية الأخرى، مثل منظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية والصليب الأحمر وغيرها التي تعمل على تمويل برامج محدودة من قبل المانحة، لتقديم المساعدة والدعم الفني للزراعة في العراق"، لافتاً الى أن "الوزارة قامت بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين في مجال تربية الأبقار وتسمين العجول، كما نشهد حالياً انخفاضاً في أسعار اللحوم عما شهدته الفترة الماضية من ارتفاع".