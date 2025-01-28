مشاريع كثيرة ولا حلول على ارض الواقع.. وزير الكهرباء في استضافة لجنة الطاقة النيابية

نيوز – محلي

كشفت الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن سبب استضافة وزير الكهرباء زياد .

وقال كامل العكيلي لـ نيوز، ان "سبب الاستضافة المرتقبة لوزير الكهرباء زياد هو عقد مؤتمرات كثيرة والاعلان عن مشاريع كثيرة لكن لا توجد اي حلول على ارض الواقع بالنسبة لمشاكل الكهرباء ".

وأضاف ان "الاستضافة سوف تكون داخل الكهرباء والطاقة للوقوف تلك الامور وأسباب ذلك".