بحوزته زيوت واوراق واعشاب.. القبض على مشعوذ في الانبار

وقال المصدر، لـ نيوز، ان "مكافحة القت القبض على مشعوذ وضبطت كميات كبيرة من المواد المستخدمة في السحر والشعوذة بحوزته".وأشار الى ان "عملية القبض تمت عند سيطرة الشهيد مالك هواس في مدينة الرمادي".