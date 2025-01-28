السيد الصدر: المذهب يمر بمرحلة مهمة جداً

دعا زعيم الشيعي الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى الإصلاح والصلاح ونبذ الطائفية، فيما أشار إلى أن المذهب يمر بمرحلة مهمة جداً.





جاء ذلك في منشور على منصة "أكس"، وأدناه نص المنشور: