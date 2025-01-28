محافظة عراقية تعاني الظلام.. خروج محولتين عن الخدمة منذ فجر اليوم

وذكرت الادرة في بيان ورد لـ نيوز، انه "الى المواطنين الكرام في احياء (معمل الادوية، العرموشية، القادسية، الشرطة، المثنى، الجبيرية الثالثة، الشهداء)، نود اعلامكم بخروج محولات القدرة 33 لمحطة الجنوبي رقم 2 والعرموشية رقم 2 عن العمل من فجر هذا اليوم".وأضافت، انه "حالياً تم اصلاح محطة العرموشية وعودة العمل على تجهيز احياء (العرموشية، القادسية، الشرطة، المعمل)، ودخولها للعمل من قبل كادر محطات وقابلوات القطاع".وتابعت انه "جاري العمل على فحص محطة الجنوبي وتبين ان العطل بقابلوا 1*400-33، وتم تبليغ فحص قابلوات وحاليا فحص القابلوا وتحديد مكان العارض".