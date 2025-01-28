الحكومة العراقية تتحرك لتدقيق إجراءات وزارة الاتصالات بشأن تهريب الإنترنت وعقد IQ

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "رئيس محمد شياع السوداني، وجّه هيئة النزاهة الاتحادية بالعمل على تدقيق صحّة إجراءات وزارة الاتصالات في ما يتعلق بحالات تهريب لسعات الإنترنت، وبشأن عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة IQ لخدمات الإنترنت، وبالتنسيق مع النزاهة النيابية، وبيان إن كانت هناك تعاقدات جديدة مع الشركة المذكورة".