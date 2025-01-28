افتتاح مجسر آخر في بغداد

شهدت العاصمة بغداد، مساء الثلاثاء، افتتاح مجسر آخر اليوم بعد مجسر .

وقال مراسل في بغداد، إن وزير الاعمار والإسكان، بنكين افتتح بحضور أمين موسى، مجسر جنوبي العاصمة . وكانت شهدت، اليوم الثلاثاء، افتتاح مجسر في الدورة جنوبي .