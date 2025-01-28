تكليف مدير جديد لمطار النجف

وبحسب وثيقة أدناه نصها، فقد تم تكليف حيدر الميالي بإدارة شؤون مطار الدولي.

وأعلنت هيئة الاتحاديّة، عن مباشرتها الأحداث والمُلابسات التي رافقت الاجتماع الخاص بمُناقشة واقع حال مطار الأشرف الدوليّ.



وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاجتماع حضره أعضاء في اللجنة القانونية النيابية.



وشهد الاجتماع بحسب ما تم تداوله، طرح موضوع الجلوس مع اقتصادية تيار الحكمة، الامر الذي داخل الجلسة.