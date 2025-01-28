القضاء يبرئ سامر الجنابي من تهمة تزوير وثيقة دراسية

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القضاء يبرئ الله مدير عام تربية الاولى سابقا من تهمة تزوير وثيقة الدارسة الاعدادية".

أدناه وثيقة صادرة من محكمة استئناف الرصافة..