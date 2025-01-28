أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن ضبط 200 سيارة تحمل "أرقام شواصي" مزيفة في منفذين.

وقالت الهيئة في بيان، "ضمن حملتها الواسعة في مكافحة التهريب … على مدار يومين رئيس هيئة المنافذ الحدودية يتواجد ميدانيا في منفذي ميناء وام قصر الاوسط لمتابعة سير العمل وتدقيق الاجراءات المتخذة من قبل العاملين".

وأضاف البيان "بعد توفر معلومات عن نيه المهربين تهريب عجلات ممنوعة من الاستيراد لكونها تحمل ارقام شواصي مزورة من اجل رفع موديلها لكونها بموديلات قديمة".

وأضاف البيان "استنادا لقرار تحقيق تم التحفظ على عدد كبير من السيارات"، موضحا أنه "بعد التدقيق والتفتيش والبحث من قبل مشتركة عن سنة صنع هذه العجلات تبين وجود اكثر من (200) عجلة واليات ثقيلة تحمل ارقام شواصي مزيفة اقل من السنة المسموح بها قانونا ومنها أصلا سنة صنعها غير مسموح باستيراده كونها اقل من سنة صنع 2023".