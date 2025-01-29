أجواء ربيعية وغيوم دون امطار.. طقس العراق للايام المقبلة

ولم يسجل التقرير اليومي لهيئة الأجواء الجوية اي تقارير بسقوط الامطار خلال الأيام المقبلة ليسجل الموسم الشتائي نسبة منخفضة بتساقط الامطار بالمقارنة مع السنوات السابقة.اما درجات فستكون مقاربة لما سجلته يوم أمس وسط وأجواء باردة تميل للاعتدال نهاراً، وباردة الى شديدة البرودة ليلا وخلال ساعات .بينما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها مابين (20-10) كم بالساعة مصحوبة بفترات من السكون في مناطق من مدن شمال البلاد.وقد تشهد بعض المناطق الشمالية والوسطى انخفاضا محدودا في الرؤية الأفقية خلال ساعات الباكر بسبب تشكل الضباب خاصة في المناطق المفتوحة والقريبة من الأنهار.