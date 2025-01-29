الإعدام بحق تجار مخدرات ضبطت بحوزتهم 186 كغم

وقال مجلس الأعلى في بيان ورد لـ نيوز، إن "المدانين ضبطت بحوزتهم 186 كيلو غرام من مواد مخدرة مختلفة وهي: الكبتاغون– المثيل امفيتامين– الكافيين، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف المجلس، أن "الحكم صدر بحقهم استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".