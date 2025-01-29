بعد وصول البعثة الأمريكية.. المباشرة بأعمال التنقيب في مدينة نفر بالديوانية

مدير المفتشية باسم النائلي قال إن "البعثة الأميركية التي وصلت إلى الديوانية يوم الجمعة الماضي، باشرت أعمال التنقيب في مدينة نيبور التاريخية (نفر)".وأضاف أن أفراد البعثة البالغ عددهم 8 مختصين، وسيلتحق بهم آخرون في وقت لاحق، حددت مدة بقائهم بثلاثة أشهر"، موضحا أن "أعمالها تتمثل بالتنقيب وصيانة زقورة مدينة نيبور التأريخية".وأشار النائلي إلى "الاستعداد لاستقبال بعثات أجنبية أخرى مثل البعثة الألمانية التي تقوم بأعمال التنقيب في آثار الرماحية، والبعثة الإيطالية في البدير، والبعثة البريطانية"، مؤكدا السعي لتحقيق نتائج إيجابية في مجال التنقيب والصيانة من خلال استضافة البعثات الأجنبية ذات الخبرة العالمية.