قريباً.. إجراءات حكومية جديدة لبيع عقارات القاصرين في العراق

وقال مدير قسم الإعلام في الوزارة إن "الوزارة وضمن أولوياتها لحماية حقوق القاصرين وضمانها، تستعد قريباً لتوفير خدمة إلكترونية عبر منصة (أور) الإلكترونية، تتيح للأوصياء تقديم طلبات بيع العقارات إلكترونياً من خلال منصة خاصة".وأضاف أن "الإجراء سيمكن الوصي من تقديم طلب البيع عبر نافذة مخصصة، إذ يُطلب تحميل الوثائق الضرورية، كحجة الوصاية والمستمسكات الرسمية للقاصر، والسند الخاص بالعقار، ليتم التحقق إلكترونياً من جميع البيانات، ما يقلل من وقت الإجراءات، ويضمن الشفافية والنزاهة".وبين أن " من دائرة رعاية القاصرين، تضم فريقاً من البحث الاجتماعي والتدقيق، ستقوم بمراجعة الطلب، والتحقق من أن العقار البديل المطروح مطابق أو أعلى قيمة من العقار السابق".