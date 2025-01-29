بعد الحدباء.. تأهيل مئذنة جامع الأغوات الاثري في الموصل

وقالت مفتشية وتراث نينوى، في بيان ورد لـ نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث شلغم الخاصة بمتابعة اعمال إعادة تأهيل المواقع الأثرية والتراثية، أجرى مفتش وتراث رويد واللجنة المشكلة في المفتشية زيارة تفقدية لموقع جامع الأغوات للاطلاع على اعمال التاهيل فيه والتي تجري بالتعاون مع شركة رحاب نينوى".واشار الى ان "نسبة الإنجاز قد بلغت 75% باستخدام الطابوق الاصلي للمأذنة بعد اعمال عزل وفرز للانطقة والافاريز والتي تم جمعها من الانقاض وتم اعادة استخدامها في بدن المئذنة وتعويض المفقود منها حيث وصل البناء الى نهاية النطاق السادس ولم يتبقى سوى النطاق السابع والشرفة وشمعة المئذنة".