لجنة نيابية: ماضون باستجواب وزيرة الاتصالات وسنقيلها اذا كانت اجوبتها غير مقنعة

نيوز – سياسي

اكدت النقل والاتصالات النيابية، اليوم الأربعاء، المضي باستجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري، فيما اشارت الى ان سيقيل الوزيرة من منصبها اذا كانت اجوبتها غير مقنعة.

وقالت رئيسة اللجنة البجاري لـ نيوز، ان "استجواب وزيرة الاتصالات هيام داخل جاء بقرار من النقل والاتصالات"، مبينة انه "تم اليوم رفع الملفات الخاصة بالاستجواب الى تدقيق في مجلس النواب".

وأضافت ان "ابرز الملفات هي استخدام التقاعد والضغط على ارزاق المواطنين المتقاعدين بمجازفة وتحد لاستخدام هذه الرواتب لغرض الرخصة الرابعة مع اقصاء الكثير من الموظفين الموجودين في وزارة الاتصالات وابعادهم عن ممارسة وظيفتهم بوظائف أخرى بعيدة عن شهاداتهم، فضلا عن انه ضمن الملفات التي قدمت التعاقد مع شركات أدرجت باللائحة السوداء".

وتابعت ان "جلسة الاستجواب ستكون حقيقية واذا كانت الأجوبة غير مقتنعة سوف يكون هناك اقالة للوزيرة".