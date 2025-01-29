في أربيل.. مواطن يعيد مبلغا كبيرا لشاب من بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، أن مواطنا قام بإعادة مبلغ كبير من المال لشاب من .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "أحد المواطنين في أعاد مبلغًا ماليًا قدره 17,500 دولار أمريكي إلى شاب من بغداد، بعد أن فقده أثناء قدومه إلى لشراء سيارة".

وأوضح المصدر أن "الشاب كان يحمل المبلغ نقدًا داخل كيس، لكنه فقده في إحدى المناطق العامة دون أن ينتبه، وبعد فترة قصيرة، عثر أحد المواطنين من سكان على المبلغ، وعلى الفور قام بتسليمه إلى أقرب مركز للشرطة".



